Les stars de «Riverdale» réagissent à l’épisode hommage à Luke Perry

La 4e saison de Riverdale a commencé avec un épisode en hommage à Luke Perry et les acteurs de l’émission ont exprimé leur peine sur les réseaux sociaux.

The CW

On se souvient que l’acteur Luke Perry, qui interprétait le rôle de Fred Andrews, le papa d’Archie, est malencontreusement décédé le 4 mars 2019 des suites d’un AVC.

À ce moment-là, la saison 3 n’était pas terminée et le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, avait préféré attendre avant d’adresser la mort de l'acteur (et du personnage) pour trouver la façon parfaite de lui rendre hommage.

On savait donc que le premier épisode de la nouvelle saison allait saluer le départ de Fred Andrews. Toutefois, rien ne pouvait nous préparer à voir Archie perdre son père, sachant que les acteurs vivent un deuil réel.

Les stars de la série ont partagé sur leurs réseaux sociaux leur sentiment vis-à-vis cet épisode qui a pris une place très importante pour elles.

Voici les témoignages les plus touchants

Madelaine Petsch (Cheryl)

Madelaine a publié une magnifique photo de Luke et elle en écrivant ceci: «Cette photo a été prise lors de l’un de mes premiers événements promotionnels pour Riverdale. Luke m’a guidée au travers de toute l’expérience (de Riverdale), tout comme il l’a fait pour d’autres expériences que j’ai vécues après avoir obtenu ce rôle. Je ne savais même pas que cette photo existait, mais elle représente parfaitement notre relation. Il était une personne généreuse, compréhensive et patiente alors que j’apprenais et évoluais durant ces années formatives. Je suis tellement chanceuse de t’avoir connu, Luke. Tu étais unique et as eu un impact significatif dans la vie de tous.»

Elle a aussi expliqué dans ses «stories» que l'épisode, et aussi toute la saison, étaient dédiés à Luke.

Capture d'écran Instagram

Casey Cott (Kevin)

Casey est resté sobre, publiant simplement une belle photo de Luke durant ses jeunes années, sans ajouter de texte.

Vanessa Morgan (Toni)

Capture d'écran Instagram

Celle qui joue Toni Topaz a partagé la publication de Archie Comics, une photo de Luke dans son personnage de Fred.

Mädchen Amick (Alice Cooper)

Mädchen a pour sa part choisi une photo de groupe dans laquelle Luke et elle occupent le centre. Elle dit : «Jeudi 11 août 2016 – Luke et moi sommes allés passer du temps avec les scénaristes de Riverdale après que la série fut confirmée. Nous voulions leur démonter notre amour et notre appréciation pour leur travail. Il (Luke) avait un si grand cœur. Nous avons immédiatement connecté. Il est devenu un ami très important à mes yeux. Nous parlions toujours du fait que nous pensions être des amis pour la vie. Je crois que nous allons être des amis dans la vie après la mort aussi. Nous t’aimons, Luke. L’épisode de ce soir t’est dédié.»

Marisol Nichols (Hermione Lodge)

Celle qui joue la mère de Veronica a opté pour une photo de Luke et elle accompagnée de: «Celui-ci est pour toi, mon ami. Saison 4 ce soir #Riverdale.»

Camila Mendes (Veronica)

Capture d'écran Instagram

Dans sa «story» sur Instagram, Camila a partagé ce beau message: «La saison 4 commence ce soir. J'ai de la difficulté à exprimer comment je me sens, mais je vais essayer. Nous avons tout donné pour cet épisode. Nous voulions rendre hommage à Luke de la façon la plus sincère et respectueuse possible. C'est un épisode aussi difficile à regarder qu'il l'a été à filmer. En fait, je crois que le filmer était plus difficile. Mais le résultat est un magnifique hommage à notre ami. Luke mérite ça, mais beaucoup plus aussi.»

Skeet Ulrich (FP Jones)

Celui qui joue le père de Jughead a publié une photo d’une casquette, accompagnée de cette explication très touchante: «Cette casquette était la préférée de Luke... Il l’a oubliée sur mon comptoir de cuisine une semaine avant son décès. On a discuté plusieurs fois durant cette semaine afin de se voir pour que je lui rende. Luke, tu as laissé beaucoup plus qu’une casquette derrière toi. Tu nous manques, et nous te portons dans nos cœurs tous les jours. Merci pour tout ce que tu as donné au monde, ce soir est pour toi.»

Mark Consuelos (Hiram Lodge)

Mark a publié une photo de lui en compagnie de Luke, disant: «8-1-17, c'était une belle journée.»

Lili Reinhart (Betty)

Lili a écrit: «L'épisode de ce soir, et tous ceux qui restent à venir sont pour Luke. Nous aimons, honorons et chérissons sa mémoire tous les jours. J’aimerais tellement qu’il soit ici pour voir toutes les vies qu’il a touchées avec sa joie de vivre et son rire. Je sais qu’il nous regarde d’en haut. Nous t’aimons, Luke.

L’actrice qui joue Betty a aussi partagé une multitude de «stories», racontant un week-end important qu’elle a passé en compagnie de Luke, KJ (Archie) et Mädchen (Alice). Cela va comme suit : «On m’a envoyé cette photo aujourd’hui. Ce voyage à New York était si spécial. Nous faisions la promotion de la saison 3 au Comic Con de New York.»

Capture d'écran Instagram

«Après une journée de promotion, nous avons marché dans la ville tous ensemble.»

Capture d'écran Instagram

«Nous nous sommes arrêtés pour prendre une crème glacée.»

Capture d'écran Instagram

«C'était un voyage spécial pour nous 4 et je ne vais jamais l'oublier.»

Capture d'écran Instagram

«La première de ce soir te rend hommage, Luke. Et exprime à quel point nous t'aimons tous.»

Capture d'écran Instagram

«Tu nous manques plus que les mots peuvent l'exprimer.»

Capture d'écran Instagram

Lili a aussi partagé ces quelques photos montrant Luke en compagne de KJ, d'elle-même, et de Cole.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Cole Sprouse (Jughead)

Capture d'écran Instagram

Pour sa part, Cole Sprouse a tout simplement dit dans sa «story» Instagram que l'épisode de ce soir était très important pour toute l'équipe. Il a aussi partagé l'image rendant hommage à Luke utilisée dans l'émission.

Capture d'écran Instagram

KJ Apa est resté discret sur ses réseaux sociaux. On imagine qu'il a préféré vivre son deuil en compagnie de ses proches.