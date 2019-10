Camille Felton, de Fugueuse, est en couple

La comédienne Camille Felton, qu’on a eu le plaisir de connaître dans le rôle de la bonne amie de Fanny dans Fugueuse a trouvé l’amour!

C’est le magazine Échos Vedettes qui a appris cette nouveauté dans la vie de la jeune femme qui fêtera bientôt son 20e anniversaire. En effet, celle que l’on peut voir dans La Dérape, à TVA, et dans le dernier flm de Xavier Dolan, Matthias & Maxime a désormais quelqu’un dans sa vie.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Selon ce que rapporte le magazine Échos Vedettes, elle fréquente présentement un étudiant en administration prénommé Philippe. Tiens, tiens!

En plus d’avoir un nouvel amoureux, Camille Felton a aussi de grands projets personnels. Elle est impliquée auprès des jeunes vidéastes qui veulent percer grâce à la création d’un festival de court métrage nommé Festival Émergence.

«J’ai cofondé un festival de courts métrages avec mon ami, le patineur artistique Zoé Duval (notre photo), qui est aussi réalisateur. Ça s’appelle le Festival Émergence et ça aura lieu du 23 au 26 avril 2020, à Montréal. Il y aura une soirée de remises de prix au Monument-National destinée à mettre en lumière les jeunes réalisateurs québécois de 30 ans et moins. Et on ne tient pas compte du contexte de réalisation du film, contrairement à la majorité des festivals de courts métrages pour les jeunes, où il faut être étudiant en milieu scolaire pour participer», explique-t-elle.

Décidément, c’est une année bien remplie pour la jeune comédienne!