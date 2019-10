Ardène offre une collection Riverdale en rabais juste à temps pour la saison 4

Si tu as envie d’écouter la saison 4 de ton émission préf, Riverdale, en portant des vêtements inspirés par les personnages, Ardène a tout ce qu’il te faut!

Après leur fabuleuse collection Harry Potter, Ardène se tourne vers les étudiants de Riverdale High et les membres des Vixens pour créer une ligne de vêtements de style preppy.

Cela peut autant faire pour un costume d’Halloween, que pour la vie de tous les jours et, bonus, tout est en méga rabais!

Voici nos coups de coeur de la collection Ardène X Riverdale:

Le coupe-vent Riverdale, 27,93$ au lieu de 39,90$.

Le polar Riverdale High, 23,94$ au lieu de 39,90$.

Le crop top et sweatpants agencés à 17,94$ et 20,94$ au lieu de 29,90$ et 34,90$.

Le hoodie inspiré de Jughead, 23,94$ au lieu de 39,90$.

La camisole des Vixens, à 10,74$ au lieu de 17,90$.

Pour le reste de la collection, c’est juste ici.

Fans de Archie Comics, sachez qu’Ardène offre aussi une collection Sabrina!

Voyez le tout juste ici.