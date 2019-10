5 ventes que vous devez surveiller ce week-end et le prochain!

Avec le long week-end qui arrive à grands pas, plusieurs compagnies offrent des rabais alléchants.

En voici 5 que vous ne devez pas manquer!



1. Vente Aldo – dès maintenant

50% sur les soldes (en ligne et en magasin). Pas besoin de code : Le prix est déjà affiché sur le site.



2. Vente d’échantillons Rudsak – du 16 au 20 octobre

Manteaux, vestes en cuir, sacs et plus encore pour femmes et hommes à des prix très réduits.

Lieu : Troisième étage, suite 300, 9400 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2N 1M9

Horaire :

16 octobre de 10h-21h

17 octobre de 10h-21h

18 octobre de 10h-21h

19 octobre de 10h-17h

20 octobre de 10h-17h

3. Vente famille et amis de David’s Tea – du 12 au 14 octobre

25% de réduction sur tout (ou presque!) en ligne et en magasin pour tous les membres Grands buveurs (abonnement gratuit!).



4. Vente Gap - du 10 au 15 octobre

Rabais de 40% en boutique et de 40% + 10% sur tout en ligne avec les codes GAPFALL et WARMUP.

5. Vente Blush – du 17 au 20 octobre

Les clientes obtiennent jusqu’à 85% de rabais sur des centaines de styles ; soutiens-gorge à partir de seulement 10$, et tout est à 35$ et moins. Avec tout achat de 100$ ou plus, les clientes recevront un rabais additionnel de 10$.

Lieu : 225 Chabanel O, suite 900 (9e étage), Montréal, H2N 2C9

Horaire :

Jeudi et vendredi – 10h à 20h

Samedi et dimanche – 9h à 16h