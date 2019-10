Voici celle qui jouera la soeur de Veronica dans la saison 4 «Riverdale»

La saison 4 de Riverdale s’annonce haute en couleur et, surprise, on sait maintenant que le personnage de Veronica Lodge a une soeur qui fera une apparition!

Le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, en a révélé plus à propos de ce nouveau personnage au Comic Con de New York. Celle qui se prénomme Hermosa (ce qui veut dire belle, en Espagnol), serait donc la grande sœur de Veronica. Elle travaille à titre de détective privée dans la ville de Miami.

Comme si la famille Lodge n’était pas assez déjà compliquée, Roberto décrit Hermosa comme étant encore plus dangereuse qu'Hiram.

On ne sait pas exactement quand ni pourquoi elle va venir à Riverdale, mais considérant qu'Hermione et Hiram sont tous les deux en prison à cause de Veronica, Hermosa pourrait vouloir venir supporter sa soeur, ou encore la confronter.

C’est l’actrice Mishel Prada qui a obtenu le rôle. L'actrice de 29 ans est connue pour ses rôles dans Vida et Fear the Walking Dead.

Celle-ci a partagé une photo sur son compte Instagram disant: «Donc... J’ai passé pas mal de temps à Riverdale ces derniers temps. J’ai hâte que vous puissiez rencontrer Hermosa Lodge».

On peut aussi l’apercevoir dans un instant de la plus récente bande-annonce alors qu’elle semble quitter une salle de cour.

Capture d'écran Youtube / The CW

On a très hâte de voir ce que le personnage va ajouter à l’émission, et comment elle va interagir avec Veronica!

La saison 4 de Riverdale débutera sur Netflix le jeudi 10 octobre prochain. En attendant, voici la bande-annonce: