Milaydie nous montre le plus beau cadeau que Justin Tremblay lui a offert

L'influenceuse et BFF d'Elisabeth Rioux, Milaydie Bujold, nous a laissé fouiller dans sa garde-robe remplie de trouvailles super tendance et de morceaux vintage qu'on adore.

Milaydie a révélé son item le plus dispendieux, sa collection de sneakers impressionnante et son morceau le plus gênant, tout ceci accompagné de son magnifique chaton.

Elle nous parle aussi des cadeaux que son copain Justin Tremblay lui a offerts, des vêtements qu'elle a volés à Elisabeth, et beaucoup plus dans notre capsule On fouille dans la garde-robe de... Milaydie!

