Une méga vente de vêtements vintage s’organise sur la Rive-Sud

Si vous êtes fan de vêtements de friperie, vous allez vouloir passer faire votre tour à Saint-Jean-sur-Richelieu où Kapara Vintage organise une immense vente.

Quand vient le temps de consommer la mode, c’est toujours préférable de se procurer des accessoires et vêtements de seconde main, question de réduire notre empreinte écologique. Si vous cherchez des nouveautés pour votre garde-robe d’automne et souhaitez non seulement sauver de l’argent, mais aussi la planète, la vente organisée par Kapara Vintage est LA place où aller faire vos achats.

Photo via Facebook

Plusieurs des produits qui seront disponibles à la vente ont été «teasé» sur la page Instagram de la friperie en ligne.

Photo via Facebook

Corduroy, hoodies, crewnecks, manteau : plein d’items automnaux seront disponibles pour l’occasion. Pour aller magasiner à la vente, vous devez payer 5$ à l’entrée. La vente se déroulera du 11 au 12 octobre à La Boîte, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

Tous les détails par ici!