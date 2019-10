Le chanteur Justin Bieber et sa fiancée Hailey Baldwin (maintenant Hailey Bieber) ont finalement célébré leur mariage devant famille et amis, le 30 septembre dernier, et les photos s'accumulent sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Les tourtereaux s'étaient déjà unis civilement il y a quelques mois, mais, la semaine dernière, c'était le temps du méga-party qui s'est déroulé en Caroline du Sud.

Voici toutes les photos: