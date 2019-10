Des fans croient que Selena Gomez serait en couple avec ce chanteur de One Direction

Selena Gomez a été aperçue aux côtés de nul autre que Niall Horan, l’ancien membre du groupe One Direction, et plusieurs fans ont tout de suite remarqué d’autres signes d’une relation potentielle entre les deux chanteurs.

Ce durant le week-end du 5 et 6 octobre qu’une amie de Selena et Niall a partagé une photo de leur groupe d’amis lors d’un souper à Los Angeles.

Bien que la photo en question ne mentionne rien sur le potentiel nouveau couple, plusieurs ont remarqué le bras de Niall autour des épaules de Selena.

C’est Courtney Lopez, la BFF de Selena, qui a publié le cliché, expliquant que leurs horaires chargés rendaient difficiles les réunions, mais qu’elle appréciait toujours voir ceux qu’elle décrit comme étant sa famille.

Courtney s’est mariée il y a quelques mois, et Selena et Niall étaient tous deux présents.

Selena a aussi tout récemment partagé la nouvelle chanson de Niall, Nice to Meet Ya, dans ses stories sur Instagram et disant: «C’est sorti il y a environ 5 minutes... et je suis déjà certaine que vous devez la télécharger @niallhoran».

Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur concernant les deux chanteurs fait surface! En 2015, Selena avait supposément été aperçue à la fête de Jenna Dewan en train d’embrasser Niall.

Selon quelques sources, cette fois-ci, ils ne seraient que tout simplement des amis qui partagent des soupers en groupe et qui supportent leurs carrières mutuelles.

On ne sait pas s’il faut croire la source ou l’instinct des fans, mais une chose est certaine, ils formeraient un adorable couple!