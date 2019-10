Cath Paquin, Jessie Nadeau et Jessika Denommée se déguisent en Spice Girls et le résultat est parfait

Les influenceuses Jessie Nadeau, Catherine «Peach» Paquin et Jessika Denommée se sont réunies pour filmer un vidéoclip en l'honneur des Spice Girls.

Celles-ci se sont réunies au Cache-à-l'eau pour ce magnifique throwback au groupe légendaire des années 90.

Capture d'écran Instagram @jessienadeau

Dans les stories Instagram de Jessie, on a pu voir leurs looks, ainsi que quelques moments captés sur le tournage.

Jessika était parfaite dans le rôle de Mel C, ou Sporty Spice.

Avec sa chevelure rousse, Jessie jouait bien sûr le rôle de Geri Halliwell, alias Ginger Spice.

Catherine était Baby Spice, ce qui est tout à fait logique puisqu'elle porte désormais la frange.

Capture d'écran Instagram @jessienadeau

Cette ambitieuse idée a été pilotée par les deux créatrices de contenu, Myriam Laplante et Jordane Charbonneau, connues sous le nom de Lamymy et Jordy respectivement. Les deux jeunes femmes désirent recréer plusieurs clips iconiques des années 90 et 2000 avec l'aide de personnalités connues.

Jordane interprétait d'ailleurs Posh Spice, et leur amie Laetiah s'est glissée dans la peau de Mel B, ou Scary Spice.

Voici le look final!

On a définitivement très hâte de voir le vidéo clip.