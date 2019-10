Une collection de maquillage mettant en vedette nos princesses de Disney préférées!

La marque de cosmétiques Colourpop a lancé une toute nouvelle collection de maquillage inspirée de nos princesses de Disney préférées!

Ce n’est pas la première fois que Colourpop plonge dans le monde incroyable de Disney, mais la première fois c'est plutôt les «méchants» qui ont eu droit à une collection à leur image.

Toutefois, la marque de cosmétiques nous plonge dans la nostalgie avec du maquillage inspiré des princesses classiques, comme Cendrillon, Aurora, Tiana et Belle. La collection vient en «kits» thématiques inspirés directement des mises en beauté de nos princesses préfs. L’ensemble comprend un blush ou un illuminateur et un produit pour les lèvres agencé.

via Colourpop.com

Ensemble «Beauty and the Beast», 18$, colourpop.com

Gros coup de coeur pour le packaging qui nous plonge sans contredit dans le merveilleux monde de Disney et aussi les coloris choisis qui conviennent tous à la vie de tous les jours!

via Colourpop.com

Ensemble «A Dream is a Wish Your Heart Makes» 18$, colourpop.com

Pour celles qui tripent vraiment sur le maquillage, vous pouvez aussi magasiner la palette d’ombre à paupières «Midnight Mascarade», qui convient autant aux soirées chics qu’à la vie de tous les jours.

via Colourpop.com

Palette «Midnight Masquerade», 22$, colourpop.com

On veut tout!