Lady Gaga a les cheveux couleur bonbon

Lady Gaga a teint sa chevelure platine avec l’une des couleurs les plus tendance de la saison : le rose!

C’est que les roses siéent à presque toutes les carnations : c’est donc sans surprise que plusieurs vedettes adoptent cette couleur temporaire pour la saison froide.

Alors que certaines stars choisissent le rose-gold et corail, Lady Gaga, elle, a appliqué un rose bonbon sur l'ensemble de sa chevelure. Ça flashe!

La chanteuse oscarisée a présenté sa nouvelle tête sur Instagram alors qu’elle soulignait le premier anniversaire du film qui l’a propulsée au sommet de sa gloire.

«Il y a un an, une étoile est née (A Star Was Born) et nous voici, certifiés six fois rose platine», a indiqué la chanteuse sous la publication.

Pour l’occasion la star s’est vêtue d'une robe qui s’agence parfaitement à sa nouvelle chevelure. On adore!