C’est déjà le mois d’octobre et on commence à penser de plus en plus au costume qu'on va rocker à nos partys d’Halloween!

Se costumer en gang peut donner encore plus d’impact à notre costume, c’est pourquoi tu devrais absolument embarquer tout ton beau monde dans une idée commune qui va faire tourner toutes les têtes lors des partys!

Voici 20 costumes d’Halloween thématiques pour toute ta gang

1. En boissons Fanta

2. En personnages de Mario Kart

3. En pâtes à modeler

4. En hôtesses de l’air Pan Am

5. En bonbons M&M

6. En saveurs de céréales

7. En personnage de Batman

8. En voleurs de Casa Del Papel

9. En héroïnes de Big Little Lies

10. En groupe fitness des années 80

11. En Spice Girls

12. En personnage de Beetlejuice

13. En Power Rangers

14. En statues

15. En vieillards

16. En princesses de Disney

17. En personnages de Mean Girls

18. En personnages de Grease

19. En évolution du style de Britney Spears

20. En dominos