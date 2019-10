14 beaux manteaux d’automne à moins de 40$

La fraîcheur d’octobre s’installe tranquillement et le besoin de se vêtir d’une couche supplémentaire se fait de plus en plus sentir.

Si jamais vous avez besoin d’un nouveau manteau pour l’automne, mais que votre budget est plus serré ce mois-ci, on a quelques options pour vous!

Voici 15 beaux manteaux d’automne à moins de 40$

Courtoisie

1. Manteau en corduroy moutarde, 35$, forever21.com

Courtoisie

2. Veste style motard, 27$, hm.com

Courtoisie

3. Manteau «puffer» rouge, 35$, ardene.com

Courtoisie

4. Veste en velours côtelé effet colorblock, 27$, shein.com

Courtoisie

5. Manteau rose avec motif, 37$, missguided.com

Courtoisie

6. Coupe-vent doublé, 36$, urban-planet.com

Courtoisie

7. Manteau «teddy» avec détails néon, 24$, ardene.com

Courtoisie

8. Veste en denim carré, 18$, hm.com

Courtoisie

9. Manteau de lainage à carreaux, 38$, shein.com

Courtoisie

10. Coupe-vent pastel, 40$, ae.com

Courtoisie

11. Veste en jeans, 35$, hm.com

Courtoisie

12. Manteau en sherpa, 30$, urban-planet.com

Courtoisie





13. Veste à capuche,36$, hm.com

Courtoisie

14. Manteau en jeans écourté, 32$, ardene.com