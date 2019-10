Travis Scott aurait trompé Kylie Jenner avec cette mannequin d’Instagram et voici les preuves

Plus les jours passent, plus on en apprend sur la relation entre Kylie Jenner et Travis Scott qui n’était pas aussi glam que ce que leurs comptes Instagram laissaient miroiter.

En effet, quelques enquêteurs d’Internet ont découvert l’identité de la fille avec qui Travis Scott aurait une liaison extra-conjugale. Il s’agit d’un mannequin Instagram du nom de Yungsweetro.

via Instagram

La jeune femme qui connaît Travis Scott depuis plus de 6 ans a partagé plusieurs photos aux mêmes endroits et aux mêmes moments que Travis Scott. Certaines personnes ont aussi remarqué des morceaux de vêtements qui appartenaient à Travis qui se trouvait dans les photos de la mannequin... Voyez toutes les «preuves» de leur liaison juste en bas.

Yungsweetro a aussi indiqué en «story» que Kylie Jenner la bloquait puis débloquait plusieurs fois par jour... Elle aurait donc été au courant du libertinage du papa de sa famille, mais aurait choisi de l’ignorer.

Kylie Jenner a confirmé hier que Travis et elle avaient rompu, mais qu’ils gardaient une bonne relation pour le bien de Stormi.