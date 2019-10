Voici les signes astrologiques des gars d’Occupation double

L'astrologie peut nous aider à expliquer certains aspects de notre personnalité, tout comme celle de nos amis et de notre entourage. C'est pourquoi on a décidé de trouver le signe astrologique des 6 gars d'OD pour voir si leurs comportements à l'écran s'alliaient avec leurs stéréotypes de signe.

Découvrez les signes astros de la première maison des gars d'OD juste en bas!

Kevin - Lion

Sans surprise, Kevin est né sous le signe du Lion, un signe de feu qui sied parfaitement à sa personnalité. Cela explique pourquoi il souhaite avoir l’attention des filles sur lui et, aussi, une place de leader dans le groupe des gars. Si le phare n’est pas sur lui, le Lion se sent délaissé.

Kiari - Taureau

De son côté, Kiari est né sous le signe du Taureau, un signe de terre reconnu pour avoir une tête de cochon, quand il sait qu’il a raison. Ça vous sonne une cloche? Il est aussi en général plus calme que les autres signes, ce qui peut expliquer pourquoi il se place en retrait.

Taureau et Lion sont tous deux des signes fixes. Cela signifie qu’ils sont tous deux têtus! S’ils sont certains de leurs idées, ils ne vont pas décrocher. Ça explique la prise de tête de cette semaine entre Kiari et Kevin!





Karl - Balance

Karl est vraiment à l’image de son signe, Balance, un signe d’air. Il est difficile à «sizer» et c’est pourquoi il projette une image de player. La Balance est aussi souvent superficielle et va s’arrêter sur le côté physique. Ça explique bien pourquoi il a tout de suite zoom sur la beauté de Polina, mais qu’il ne cherche pas à en découvrir plus sur sa personnalité. C’est un joueur d’équipe, ce qui explique pourquoi Karl est si friand d’alliances.

Dragos - Poissons

Dragos a montré l’étendue de sa personnalité Poissons en évitant Jennifer et en faisant semblant de ne l’avoir jamais rencontré, même s’il a couché avec elle. Les Poissons ont tendance à éviter et ignorer les problèmes au lieu de les confronter et à se poser en victime une fois qu’ils sont dans le trouble. Ça vous sonne une cloche? D’ailleurs la personnalité calme, en retrait et à l’écoute de Dragos est typique des Poissons.

Chris - Bélier

Les Béliers sont des gens intenses qui font tout ce qui fait avec leur 110 %. Ce sont des gens curieux qui veulent en apprendre tout le temps plus, sur les autres, ce qui explique peut-être pourquoi Chris a l’air de triper sur toutes les filles. le Bélier est très sportif et il a tendance à se placer en leader naturel, deux choses que l’on a définitivement remarquées chez Chris.





Mathieu - ?

Malheureusement, on n’a pas découvert le signe astro de Mathieu. Les paris sont donc ouverts : est-il un signe d’eau, d’air, de terre ou de feu? Une chose est certaine, c’est qu’il n’aime pas passer pour un raisin!