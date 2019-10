Kylie Jenner et Travis Scott, le père de Stormi, auraient rompu

Pas facile la vie amoureuse des Jenner-Kardashian. Au centre de la machine à rumeurs se trouve désormais Kylie Jenner qui ne serait plus en couple avec le père de son enfant, Travis Scott.

En effet, la plus jeune sœur du clan et son chum des deux dernières années seraient actuellement en pause de leur couple et passeraient du temps séparés l’un de l’autre.

Après quelques mois difficiles pour Kylie et Travis, alors que la jeune femme a découvert des «preuves» que son amoureux la trompait, les soupçons de rupture ont été amplifiés par l’absence de Travis Scott au mariage de Hailey et Justin Bieber. Kylie y est allée accompagnée de sa sœur, Kendall, et de sa fille, Stormi.



Travis et Kylie ont débuté leur relation en avril 2017. En septembre de la même année, les rumeurs de grossesse se sont faites de plus en plus insistantes et c’est finalement en février 2018 que la petite Stormi est née.



On souhaite aux parents de prendre le temps qu’il faut pour réparer les pots cassés!