Au tour de Dua Lipa de devenir blonde

La couleur qui est sur toutes les têtes en ce moment est sans contredit le blond!

Après Bella Hadid et Kendall Jenner, c’est au tour de Dua Lipa de se laisser tenter par la bouteille de colorant et de passer de brun foncé à blonde.

C’est peut-être sa belle sœur, Bella, qui l’a influencé par ce choix audacieux pour l’automne, qui, on doit l’avouer, lui sied à merveille. On se souvient que Dua et le frère des sœurs Hadid, Anwar, ont officialisé leur couple tout récemment sur Instagram.

Dua a opté pour un blond vénitien qui tire un peu vers le rosegold. Elle a toutefois gardé sa couleur naturelle, le brun foncé, caché sous sa chevelure dorée!

Les changements capillaires sont de plus en plus fréquents chez nos célébrités préférées. Toupettes, cheveux bruns, coupe au carré : elles osent de nouveaux styles et on adore!