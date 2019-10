Justin Bieber partage une première photo de son mariage

Le lundi 30 septembre dernier, presque tous les yeux étaient tournés vers Justin et Hailey qui se sont dits «oui je le veux» devant leurs amis et leur famille.

Le couple s’était déjà marié l’an dernier devant la cour, mais souhaitait célébrer son union comme il se doit avec une cérémonie opulente qui s’est déroulée pendant plusieurs jours, en Caroline du Sud.



Si la cérémonie s’est déroulée dans le plus grand des secrets, certaines photos se sont tout de même faufilées sur nos fils Instagram. Justin Bieber lui-même a décidé de partager une première photo de son mariage prise dans un photomaton thématique.

Hailey et Justin ont célébré en grande pompe leur mariage dans un luxueux hôtel de la Caroline du Sud, le Palmetto Bluff, devant une foule de célébrités comme Kendall Jenner, Jaden Smith et plus encore.