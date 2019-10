9 boutiques de vêtements méconnues à découvrir dès maintenant

Si vous aimiez le style de vêtements offerts chez Forever 21 et êtes en deuil de la fermeture de ses boutiques au Canada vous risquez de trouver votre bonheur auprès de ces 9 boutiques en ligne.

Ces boutiques en ligne se démarquent par leur offre qui est toujours en plein dans les tendances et aussi, relativement abordable.

Voici sans plus tarder 9 boutiques en ligne où trouver vos prochains «outfits» de feu!

1. Verge Girl

Pour un parfait kit «girl next door» ou encore LE cardigan qui va fitter parfaitement avec tes Levi’s... c’est là que tu dois aller!

2. Princess Polly Boutique

Plusieurs influenceuses ont vanté les mérites de cette boutique australienne en ligne. On adore les looks très «beachy» et sexy offerts en boutique.



3. Pepper Mayo

La marque en ligne offre des pièces des marques comme Levi’s et Finder’s Keepers qu’on ne retrouve pas ailleurs.



4. Le Manoir

On adore la sélection de vêtements offerte par la boutique montréalaise qui collabore souvent avec des vedettes et influenceuses, comme Sarah-Jeanne Labrosse, Claudia Tihan et Cindy Cournoyer!



5. Storets

On adore les items uniques, assez classe et surtout à bon prix offert dans cette boutique. Peu de chance que ta bff et toi vous vous retrouviez avec le même outfit.

6. Windsor Store

Ce magasin offre une multitude de morceaux pour tous les goûts, incluant des accessoires et chaussures.

7. Shein

En termes de bas prix, c’est certainement sur cette plate-forme que vous allez trouver les meilleurs «deals».

8. Runway Scout

Les amoureuses du style boho vont trouver leur bonheur sur ce site qui regorge de magnifiques robes.

9. Miss Lola

Pour des chaussures à bon prix et des accessoires originaux, ne cherchez pas plus loin!