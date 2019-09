Une vidéo de Justin Bieber en train de «zigner» Hailey Baldwin fait surface

En fin de semaine avait lieu le «dîner de répétition» pré-mariage de Justin et Hailey Bieber et le party a pas mal levé si on se fie à certaines vidéos qui circulent présentement sur Internet...

Les mariés tout comme les invités se sont rendus au dîner de répétition en bateau devant une foule de gens excités qui se sont stationnés près du lac pour voir l’arrivée des convives. On se souvient que JB et HB étaient à l’hôtel Palmetto Bluffs où ils ont eu un traitement royal qui a déplu à certains !

Si le couple pensait être loin de tous les regards lors de leur arrivée en bateau au restaurant, il avait malheureusement tort puisqu’une personne a capté des images (floues, on va se le dire), de Justin Bieber qui se déhanche de façon très provocatrice devant sa bien-aimée. Audacieux!

Justin et Hailey sont à quelques heures seulement de se marier devant leurs invités. Pour souligner cet événement important, le marié a partagé une photo souvenir de sa douce et lui à leur tout début.

«Ma femme et moi, où tout a commencé», a écrit Justin Bieber en guise de légende. Cute!