Catherine Peach opte pour le changement capillaire le plus populaire de la saison

Catherine Paquin a opté pour une nouvelle tête qui lui va à merveille pour affronter la saison froide.

L’ancienne candidate de OD Grèce s’est laissé tenter par une frange qui lui arrive aux sourcils, un incontournable de l’automne.

C’est dans ses «Instastories» que Cath a dévoilé sa nouvelle tête pour la première fois.

On sait que la frange est plus populaire que jamais et plusieurs vedettes et influenceuses se laissent tenter par ce style capillaire, comme Sarah-Jeanne Labrosse et Noémie Lacerte.

On adore quand les créatrices de contenus et stars osent de nouveaux looks!