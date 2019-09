5 produits maquillage de la marque Essence que vous devez absolument essayer

Si vous êtes déjà allées au Pharmaprix, vous êtes sûrement déjà passé devant l’étalage des produits Essence. Non seulement leurs produits sont hyper colorés et attrayants, mais en plus les prix affichés sont des plus compétitifs, avec des mascaras à moins de 5$ et des palettes qui frôlent les 10$.

Si certains items de la marque nous ont déçus parfois, il reste que la marque Essence a certains incontournables que vous devez absolument essayer si vous êtes une amatrice de beauté (qui tient à son budget!).

On a testé plusieurs items de la marque Essence et voici ceux qu’on va continuer à acheter (encore et encore) tellement ils sont bons!

1. Le mascara Lash Princess dans la version False Lash Effect - 4,99$

Courtoisie

On a testé beaucoup de mascara et celui-ci se démarque par son effet faux cil parfait en seulement deux couches. La formule est plus épaisse que d’autres mascaras et couvre chaque cil parfaitement. Un must!

2. Le gloss volumisant dans la teinte «04 That’s Big» - 4,99$

Courtoisie

On ADORE l’effet lustré, mais pas collant de ce gloss qui donne aussi un petit «oumph» aux lèvres grâce à son effet repulpant. Si vous avec une seule teinte à essayer, opter pour That’s Big, un nude rosé qui n'est pas trop froid ni trop chaud et qui s’agence à toutes les carnations! Le produit ne semble pas encore dispo en ligne sur le site de Phamaprix, mais vous pouvez le retrouver en pharmacies!

3. Le eye-liner feutre liquide en version hydrofuge - 3,49$

Courtoisie

Il n’y a rien de plus frustrant que de payer 20$ et plus pour un ligneur en feutre qui finit par sécher en quelques semaines. C’est pourquoi celui d’Essence est un incontournable de nos trousses : non seulement le produit se compare à ceux dispo chez Sephora, mais en plus, ça nous brise pas trop le coeur quand il sèche tellement il est peu dispendieux!

4. L’illuminateur Pure Nude dans la teinte «10» - 5,49$

Courtoisie

Si vous cherchez un «highlighter» de jour qui ne vous donnera pas l’air d’une boule disco, le voici! Ce produit vous donne un parfait glow bonne mine sans donner une apparence trop brillante ou extrême pour un look du jour.

5. Le gel teinté pour sourcils Make Me Brow - 3,99$

Courtoisie

Bon, on s’accroche encore mordicus à notre boy brow de Glossier, mais pour moins de 5$, ce produit est une option VRAIMENT intéressante. Dispo en trois couleurs, ce mascara vient fixer les sourcils pour au moins 6 heures dans la journée. Il faut ensuite réappliquer le produit, mais comme il est quatre fois moins cher que son concurrent, ça vaut la peine!