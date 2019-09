Lysandre Nadeau annonce une triste nouvelle à ses abonnés

Lysandre Nadeau a pris tout le monde par surprise, dimanche, alors qu'elle a annoncé une très triste nouvelle à ses abonnés. Elle et Sean, son amoureux des derniers mois, ne sont désormais plus en couple.



C'est via ses stories Instagram que la YouTubeuse en a fait l'annonce. Heureusement, selon ce qu'elle partage, le tout s'est fait de manière très harmonieuse, dans «l'amour et le respect».



Sans donner de détails concernant la nature de la rupture, Lysandre explique simplement qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, et que c'est très bien comme ça.



Elle termine son message en indiquant que pour la suite, elle se concentrera dorénavant sur «l'histoire d'amour la plus importante: celle entre moi et moi».





Lysandre avait rencontré Sean en voyage un peu plus tôt cette année, et elle avait officialisé leur relation sur Instagram au printemps. On les avait ensuite aperçus ensemble à Osheaga , à Montréal, cet été.



Un rupture, ce n'est jamais facile. On souhaite beaucoup de bonheur à Lysandre et Sean pour la suite!



Pour lire le message complet: