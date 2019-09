C’est officiel : Forever 21 va fermer toutes ses boutiques au Canada

Celles qui avaient l’habitude de magasiner chez Forever 21 vont devoir trouver un nouvel endroit où se procurer leurs vêtements, car la marque américaine a annoncé dimanche soir qu’elle se plaçait sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, afin de fermer boutique au Canada.

Forever 21 va donc liquider toute la marchandise qu’elle a dans ses 44 magasins au Canada, dont 6 au Québec.

«Après avoir considéré plusieurs options, nous avons pris la difficile décision de mettre fin à nos opérations au Canada. [...] Nous espérions un autre dénouement, mais après des années de mauvaises performances et de défis liés au vent qui souffle sur l’industrie du commerce de détail aujourd’hui, nos opérations canadiennes ne sont tout simplement plus viables», a expliqué le directeur financier de Forever 21 Canada, Bradley Sell, par communiqué.

La marque de vêtements va aussi fermer plusieurs boutiques en Europe et en Asie, mais souhaite garder celles aux États-Unis et en Amérique latine.À cause du magasinage en ligne qui est toujours de plus en plus populaire, plusieurs magasins qui ont pignon sur rue ont de la difficulté à faire face à la concurrence.

Malgré ces fermetures, il sera possible pour les consommateurs canadiens de magasiner sur le site web US de Forever 21.