Des clients d’un hôtel luxueux sont frus contre Justin Bieber et Hailey Baldwin

Justin Bieber et Hailey Baldwin vont bientôt célébrer leur amour (une deuxième fois) à un hôtel cinq étoiles de la Caroline du Sud et ces célébrations amènent leur lot de désagréments pour les clients de l’établissement.

C'est qu’à titre de célébrités, Hailey et Justin ont eu droit à un traitement de faveur et plusieurs installations leur ont été réservées à eux uniquement.

Selon TMZ, le couple est actuellement à l'hôtel Montage Palmetto Bluff (où la nuit peut vous revenir à plus de 1000$) et veulent avoir la paix. Ils ont donc un accès unique à l’immense piscine et le spa, au plus grand désarroi des autres clients qui souhaiteraient pouvoir s’y tremper les pieds. Les clients de l’hôtel ne peuvent pas non plus avoir accès au restaurant de l’hôtel durant les prochains jours.

Hôtel Montage Palmetto Bluff via google

Sans surprise ces derniers se sont dits très frustrés de la situation, surtout que l'hôtel les aurait avertis à la toute dernière minute. L’équipe de gestion de l’hôtel aurait toutefois offert des remboursements et des repas gratuits...

Au moins!