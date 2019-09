Noah Centineo est désormais blond... mais pas où vous le pensez!

Noah Centineo a pris une décision audacieuse en choisissant de devenir blond... de la barbe!

En effet, le comédien que l’on reconnaît pour son rôle dans la comédie romantique To All The Boys I’ve Loved Before a choisi de «bleacher» sa barbe (et non ses cheveux) pour son simple plaisir.

Le look est pour le moins différent, puisque Noah a les cheveux très foncés. Sa nouvelle barbe blondinette contraste donc intensément avec sa coiffe.

Une bulle au cerveau qui semble faire le bonheur de plusieurs de ses fans qui trouvent le look différent, mais très beau...