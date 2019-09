C’est LUI qui jouera le nouveau chum de Fanny dans Fugueuse

La deuxième saison de Fugueuse devant arriver dans nos écrans dans quelques mois (à l’hiver 2020), de plus en plus d’informations circulent à propos de ce nouveau chapitre de la vie de Fanny.

François Hamel, du magazine La Semaine, a révélé l’identité du comédien qui incarnera l’ami de cœur de Fanny et, non, ce n’est pas un autre rappeur québécois!

Le Journal de Québec

C’est plutôt Jean-Simon Leduc, qu'on a pu voir dans de nombreux films et séries au Québec, qui jouera le chum de Ludivine Reding. On a pu voir Jean-Simon dans Chien de garde et aux côtés de Sophie Nélisse et Karine Vanasse dans Et au pire on se mariera.

Dominick Gravel/Agence QMI

Dans le magazine La Semaine, on apprend que le nouvel ami de coeur de la vedette principale de Fugueuse est un menuisier qui se nomme Christophe et, selon les dires du comédien, c’est un gentil! Ludivine Reding, Lynda Johnson, Claude Legault, Jean-François Ruel et d’autres comédiens sont actuellement en tournage pour cette deuxième saison dont la date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée.

Dario Ayala / Agence QMI

En attendant, voici le synopsis:

Quatre ans ont passé depuis que Fanny a témoigné contre Damien. Quand des jeunes de la rue disparaissent mystérieusement, il suffit de quelques découvertes troublantes pour que le désir de venger la mort de l’une d’elles aveugle Fanny et lui fasse prendre de gros risques. Carlo, Damien et Natacha viendront brouiller les pistes et réveiller de vieilles blessures mal cicatrisées.

