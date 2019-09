10 essentiels (pas chers) à se procurer si on veut commencer à s'entraîner à la maison

Si vous voulez commencer à vous entraîner à la maison, certains équipements sont essentiels pour obtenir un entraînement varié.

On sait que s’abonner au gym peut coûter cher et que parfois, on n’en a pas un près de chez soi. C’est pourquoi construire son mini gym avec quelques équipements de base est une bonne idée si on souhaite se mettre un peu en forme (genre, pour avoir les bras de Lysandre Nadeau)!

Voici donc quelques essentiels qui pourront vous être utiles pour commencer votre gym à la maison

1. Un tapis de yoga

Pour pouvoir faire ses exercices au sol, comme la planche, ou encore des crunchs, le tapis est nécessaire! Pas besoin d’en acheter un hyper luxueux à près de 100$ non plus!

25$, amazon.ca

2. Une (ou plusieurs) kettlebell

La kettlebell permet de faire des exercices tant pour les jambes, les bras, le tronc, etc. Si votre budget est plus serré, achetez-en une avec un poids que vous considérez comme moyen, soit assez lourd pour les jambes tout en pouvant la soulever au-dessus de votre tête.

13$ à 80$, amazon.ca



3. Des élastiques

Les élastiques sont très peu dispendieux et permettent de solliciter des muscles différents lors de vos exercices. Pour les fesses comme pour les bras, ils sont un must dans votre gym à la maison!



11$, amazon.ca

4. Un ballon d’exercice

Pour pouvoir pratiquer votre équilibre ou encore faire des exercices comme des redressements assis, le ballon est plus que pratique.



20$, amazon.ca

5. Des poids libres

Vous pouvez toujours vous débrouiller avec une seule kettlebell et aucun poids libre, mais si vous souhaitez varier votre entraînement un petit ensemble de poids libres est un incontournable.



40$, amazon.ca

6. Une roulette à abdos

Encore une fois, vous pouvez vous en passer, mais cet outil est si peu dispendieux et travaille si bien les abdos qu’on serait fous de s’en passer.

20$, amazon.ca



7. Un élastique avec poignées

Vous pouvez accrocher cet élastique et travailler vos muscles de bras en résistance, tout comme ceux de vos fessiers et de votre tronc.

25$ pour l'ensemble, amazon.ca



8. Des «sliders»

Un autre ajout non dispendieux qui vous permettra de monter votre niveau d'entraînement!

10$, amazon.ca



9. Des poids pour les chevilles

En plus de pouvoir les porter tout au long de notre entraînement, c’est également un ajout à votre routine quotidienne si vous faites beaucoup de marche, comme l’a démontré Selena Gomez.

13$, amazon.ca



10. Un rouleau en mousse

Et pour finir notre entraînement en beauté, un rouleau de mousse peut vraiment venir détendre notre muscle en profondeur.



20$, amazon.ca

Bon entraînement!