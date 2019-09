Miley Cyrus plus heureuse que jamais depuis sa séparation avec Kaitlynn Carter

Miley Cyrus est heureuse d’être redevenue célibataire, selon une source qui s’est confiée au magazine People.

Peu de temps après sa séparation très médiatisée avec Liam Hemsworth, Miley Cyrus est passée aux choses sérieuses avec Kaitlynn Carter et cette romance express ne semblait plus convenir à la chanteuse si on se fit aux dernières nouvelles.

En effet, même si les deux femmes étaient déménagées ensemble quelque temps, elles ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur relation florissante.

«Miley s'est séparée de Liam pour se concentrer sur elle-même. Sa relation avec Kaitlynn a été une belle surprise », a déclaré une source au magazine People. Cependant, Miley a été tellement investie dans sa relation avec Liam pendant longtemps... Elle sentait que sa relation avec Kaitlynn allait presque dans cette direction également.»

La source a également indiqué que Miley était «heureuse de son célibat» et qu’elle comptait bien en profiter.

La chanteuse de «Slide Away» semble plus heureuse que jamais dans ses dernières photos Instagram où elle apparaît, vêtue d’un crop top au sommet des montagnes.

«Continuez d'avancer, continuez de grimper», nous indique-t-elle.

La relation entre Kaitlynn et Miley demeure amicale malgré la séparation : ces dernières laissent souvent des commentaires sympathiques sous leurs photos respectives.