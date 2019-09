Laura-Gabriel partage une première photo de son chum

Laura-Gabriel a finalement présenté officiellement son chum à ses abonnés en partageant une photo Polaroïd trop mignonne!

On se souvient que Laura-Gabriel avait présenté subtilement son chum Tristan Plourde à la Toile au grand complet dans une vidéo où elle faisait un test pour savoir si elle était narcissique. Par la suite, comme ses abonnés lui posaient beaucoup de questions à propos de ce nouveau venu dans sa vie, Laura-Gabriel a parlé plus longuement de sa relation dans une autre vidéo.

Capture d'écran YouTube de Laura-Gabriel

Laura-Gabriel et Tristan ont d'abord été de simples amis, puis, de fil en aiguille, l’amitié est devenue fréquentation et ensuite relation. La youtubeuse avait hésité avant de le présenter publiquement, de peur de vivre une rupture devant des milliers d’abonnés. Toutefois, des gens ont commencé à prendre des photos du couple lorsqu’il sortait en public et le désir d’en parler s’est rapidement dessiné.

Il semble que le couple n’ait plus aucune crainte, puisqu’il a fait son entrée officielle sur Insta!

Apprenez-en plus sur les goûts mode de Laura-Gabriel dans notre dernière vidéo!