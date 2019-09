Alanis Désilets, Catherine «Peach» et d’autres instagrameuses organisent une vente de vêtements usagés

Si l’envie de renouveler votre garde-robe vous prend, mais vous avez à cœur la santé de notre planète, Alanis, Peach et plein d’autres influenceuses répondent à vos prières, puisqu’elles organisent une vente de vêtements usagés!

Parce que des fois, on se tanne de nos vêtements même s’ils sont encore bien beaux et bons. C’est donc pourquoi donner (ou vendre!) au suivant est une excellente idée, autant du point de vue écologique, qu’économique.

C’est donc 6 filles qui mettent leurs vêtements en commun, incluant Catherine Paquin et Alanis Désilets. Marie-Anne Labrie, Cath Cooper, Alexane Palica et Sarah Brousseau (de Sarah Sliver ) vendront également leurs vêtements. Les prix des vêtements usagés varient entre 5$ et 200$.

Capture d'écran Instagram

C'est au salon Blunt, situé à Montréal, dans le quartier Griffintown, que la vente aura lieu. La vente se déroulera le samedi 28 septembre entre 11h et 15h et Evive Smoothie sera sur place pour offrir ses produits!