Sofia Richie a élaboré une collection de vêtements pas chers avec Missguided et tout est beau

La mannequin et blonde de Scott Disick Sofia Richie s’est associée à la marque anglaise Missguided pour créer une collection de vêtements à son image qui risque de plaire à plusieurs.

En effet, les goûts de Sofia Richie tombent en plein dans les tendances de l’automne. Imprimés reptiliens, couleurs néon, touche sportive sur les vêtements: pas de doute, cette collection regroupe plusieurs des tendances phares de l’automne!

La collection comprend plusieurs pièces que Sofia affectionne, notamment les hauts de style «bralette» assortis d’un blouson chic à la coupe masculine.

via Missguided

Les articles sont offerts dans les tons de beige, brun, vert néon, gris et noir et peuvent pratiquement tous être coordonnés.

Pantalons de jogging jaune néon, 37$, missguided.com

Choker argenté, 30$, missguided.com

On adore aussi les prix abordables des divers vêtements qui ne dépassent pas les 127$. En plus, Missguided offre souvent des rabais de 40% à 50%, ce qui allège encore plus la facture une fois dans le panier!

Sofia Richie n’est pas la seule vedette qui s’est associée à la marque Missguided. Il n’y a pas si longtemps, la BFF de Kylie Jenner, Stassie Baby a elle aussi créé une collection qui copie pratiquement le style de Kylie!

Voyez toute la collection Sofia Richie X Missguided par ici!