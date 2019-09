Les 5 styles de bottillons les plus tendance en ce moment

L’automne est finalement arrivé et on commence à penser à notre garde-robe qui doit s’adapter au temps plus frais qui s’annonce.

À la fois pratique et chic, le bottillon se prête facilement à notre vie de tous les jours, dans nos cours d’école comme au travail. C’est donc une pièce essentielle de notre garde-robe et chaque année, des tendances se dessinent. Si le bottillon noir à talon carré demeure un incontournable, ces 5 styles vont apporter une touche «extra» à vos looks automnaux.

Voici donc les 5 styles de bottillons les plus en vue en ce moment!

Le bottillon chaussette

À la fois confo et chic, le bottillon qui s’enfile comme une chaussette est extrêmement polyvalent. Il offre un look très raffiné à nos pieds et se porte autant avec une robe qu’avec un mom jeans.

Bottine chaussette noire, 80$, zara.com

Bottillon chaussette beige, 210$, everlane.com

Le bottillon en cuir coloré

Si vous trouvez ça plate, le noir, et que vous souhaitez mettre un peu de vitalité dans votre look, pourquoi ne pas opter pour une botte colorée? On la choisit dans les teintes de sauge, lavande, rouge ou encore à effet métallisé!

Bottillon lavande, 305$, everlane.com

Bottillon rouge,168$, oakandfort.com

Le bottillon style «cowboy»

En plus d’être super confo, les bottines de cowboy se portent autant l’automne que l’été, selon les occasions! On les adopte en noir ou brun si on veut une paire qui va rester tendance longtemps!

Bottillon cowboy noir, 200$, mango.com

Bottillon cowboy à effet serpent rouge, 130$, aldoshoes.com

Le bottillon à imprimé animalier

Qu’il soit en peau de léopard, de vache ou de serpent et même de zèbre, l'imprimé animalier est encore très tendance dans nos garde-robes. On l’agence à nos pièces plus neutres pour faire un punch au niveau des pieds.

Bottes à imprimé serpent, 85$ (en rabais à 59$), callitspring.com

Bottes à imprimé de peau de vache,139$, zara.com

Le bottillon à semelle utilitaire

La botte de style moto, ou encore de construction est partout! Qu’elle soit de style «doc» ou encore botte de pluie, cette botte à semelle compensée offrira instantanément une touche masculine à notre look! Le plus massif, le mieux c'est!



Bottillon de pluie Bogs,110$, bogsfootwear.ca

Bottes Doc Martens, 240$, littleburgundyshoes.com