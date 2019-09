La plus grande vente Hoaka en ligne a lieu actuellement et des maillots sont écoulés à 70% de rabais

Si tu attendais LE moment parfait pour te procurer de beaux maillots Hoaka au rabais, c’est maintenant que ça se passe.

En effet, Elisabeth Rioux a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle organisait la plus grande vente Hoaka et les prix sont très impressionnants! La femme d’affaires a indiqué qu’elle souhaitait faire de la place dans son entrepôt pour ses nouveaux modèles écologiques et encore plus de nouveaux styles de maillots à venir.

C’est donc pour cette raison qu’elle organise une vente en ligne d’envergure où presque tous les maillots sont offerts au rabais.

Elisabeth nous avertit toutefois: il s’agit d’une occasion qui ne se reproduira pas de sitôt, et certains modèles de bikinis ne seront plus produits une fois le stock écoulé!

Certains ensembles Hoaka sont réduits à aussi peu que 25$ pour un haut et deux culottes.

Hoaka Swimwear

Ensemble Ally Nude, 25$ + un bas en extra gratuit, hoakaswimwear.com

Hoaka Swimwear

Ensemble Julia en velours royal, 30$ + un bas en extra gratuit, hoakaswimwear.com



Bon magasinage!