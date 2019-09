Jenna Dewan, l'ex de Channing Tatum, est enceinte!

Les félicitations sont de mises pour Jenna Dewan et son nouvel amoureux, Steve Kazee: les tourtereaux attendent leur premier enfant ensemble.





«On est plus qu'excités et on ne pourrait pas être plus heureux d'agrandir notre famille» a confirmé le couple en exclusivité au magazine américain People.



Alors que Steve Kazee sera père pour la première fois, il s'agira d'une seconde grossesse pour Jenna. En effet, l'actrice et danseuse de 38 ans a déjà un enfant avec son ancien mari, Channing Tatum. Ensemble, ils sont parents de la petite Everly, âgée de six ans. Les anciens amoureux se sont séparés en avril 2018 après neuf ans de mariage.





Jenna et Steve ont officialisé leur relation en octobre 2018.



On ne sait pas encore l'arrivée du bébé est prévue pour quand, mais entre-temps, on envoie nos félicitations aux futurs parents!