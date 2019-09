Victoria’s Secret et For Love and Lemons se sont associés pour une collection de lingerie et on veut tout

Celles qui aiment la dentelle, les fleurs et la lingerie fine vont assurément tomber sous le charme de la nouvelle collection de Victoria’s Secret, qui s’est associé avec la marque For Love and Lemons.

Le géant de lingerie s’est associé pour la toute première fois à cette compagnie de Los Angeles qui se spécialise dans l’élaboration de vêtements d’esprit boho, tout comme des maillots et des sous-vêtements.

Toutefois, les prix de For Love and Lemons sont habituellement beaucoup plus dispendieux que ceux de VS. C’est pourquoi on est très heureux de voir cette association qui nous permet de nous procurer de jolis sous-vêtements délicats qui demeurent dans l’esprit de la marque californienne, tout en ayant des prix plus accessibles.

On adore cet ensemble magenta agencé à ce petit cardigan doux.

via Victoria's Secret

Cardigan en minou magenta Fiona, 79$, en ligne

Tout comme cette bralette à fleurs!

via Victoria's Secret

Bralette Melrose, 59$, en ligne

Vous pouvez magasiner toute la fabuleuse collection juste ici!