Mandy Moore et trois autres vedettes portaient une robe TRÈS similaire au Emmys 2019

Dimanche soir, pour le gala des Emmys, les stars ont foulé le tapis mauve à Los Angeles et revêtu de leurs plus beaux habits. Et par le plus pur des hasards, Mandy Moore et sa covedette dans la série This Is Us, Susan Kelechi Watson, portaient des robes très similaires, tout comme deux autres vedettes du petit écran.



Les quatres actrices ont opté pour une robe rose en haut et rouge en bas.



De son côté, Mandy Moore a choisi une longue jupe échancrée et un décolleté plongeant.

AFP



Susan Kelechi Watson, elle, a plutôt revêtu une robe complètement rouge avec des manches ballons roses.



AFP



Évidemment, les deux collègues de travail ont eu toute une surprise lorsqu’elles se sont croisées sur le tapis rouge.



Mandy Moore a d'ailleurs relevé la similitude entre les deux robes sur son compte Instagram, lorsqu'elle a partagé une photo d'elle et sa consoeur.

Le plus drôle dans cette histoire, c’est que ce n’était pas la première fois que Mandy et Susan se rendaient dans un événement dans un habit semblable. Au SAG Awards 2018, elles portaient toutes deux une robe bleu royal, tout comme Chrissy Metz, une autre vedette de This Is Us. Quand les grands esprits se rencontrent!

On sent qu’il y avait définitivement une tendance hier soir, aux Emmys, car deux autres actrices ont déambulé sur le tapis avec une robe bicolore rouge et rose, soit Taraji P. Henson et Marisa Tomei.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Adriana M. Barraza/WENN.com



Heureusement, elles portaient toutes des styles de robes bien différents, alors tout est bien qui finit bien!