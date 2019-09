Emmys 2019: Les plus beaux looks vus sur le tapis rouge

Les vedettes de la télé américaines se sont réunies ce dimanche 22 septembre 2019 pour célébrer les meilleures émissions de l'année!

Pour l'occasion, les acteurs, animateurs et stars de télé-réalité ont défilé sur le tapis rouge dans leurs plus beaux looks!

Voici donc nos 10 looks préfs de la soirée des Emmys 2019

Kit Harrington

AFP

Sophie Turner

AFP

Antoni de Queer Eye

AFP

Joey King

AFP

Halsey

AFP





Milo Ventimiglia

AFP

Lily Singh

AFP

Zendaya

AFP

Kendall Jenner

AFP

Emilia Clarke