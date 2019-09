Yan et Julie-Anne d'OD Grèce annoncent leur rupture

Alors que la nouvelle mouture d'Occupation Double débute ce soir, Yan et Julie-Anne, qu'on a connus dans la dernière saison, viennent tout juste d'annoncer leur séparation.



Eh oui, le dernier couple d'OD Grèce n'est plus! Après Pézie et Oli le mois dernier, Yan et Julie-Anne ont annoncé qu'après près de 10 mois d'amour, ils prenaient des chemins différents, afin de prendre le temps de se découvrir «individuellement».



Les deux anciens amoureux en ont fait l'annonce à leurs abonnés sur leur compte Instagram respectif, à commencer par Julie-Anne.



«À défaut de fêter nos 10 mois ensemble, je vais prendre cette opportunité pour vous dire que Yan et moi ne formons plus un couple. Je trouve ca vraiment absurde de devoir l’annoncer mais je ne cesse de recevoir des questions à ce sujet et je tenais à mettre un terme à ca. Premièrement on s’aime, et ca va toujours être le cas. Mais nos vies ont complètement changé depuis 1 an, on va se le dire. Et c’est ca le “problème”, nous, dans tout se tourbillon, on a pas pris le temps de se redécouvrir, individuellement. On se découvrait en tant que couple sans trop se connaitre nous-même, personnellement. On le sait qu’on prend la bonne décision si l’on veut permettre à Yan et Julie Anne de se retrouver un jour en amitié ou en amour. Mais je pense qu’avant tout cela on a besoin de s’accomplir en tant qu’individu et de se redécouvrir. À toi mon amour, je t’aime et je te souhaite de réaliser tes rêves, de vivre de tes passions et de t’accomplir, mais je ne suis meme pas inquiète pour toi. Tu es la meilleure personne que j’ai rencontré et ne perd jamais cette bonté. En terminant.. merci d’être toi et de m’avoir prouver que l’amour peut être à la fois sain et magique. Ps. Merci de nous respecter dans cette décision. Maintenant, thank you, NEXT. Lol jrigole mais je veux juste dédramatiser le tout @yan.cacchione et moi on prend tous les deux se changement très positivement et on reste de très bon amis», a-t-elle expliqué.









De son côté, Yan a inscrit: «On à fait un sacré bout de chemin, vécu des choses incroyables et traverser de gros obstacles ensemble. Qui l’aurait cru hen? Malheureusement, le retour après OD et tout s’qui venait avec ça, a fait en sorte qu’on n’a jamais pu se retrouvé individuellement en tant que personne et réapprendre à se connaitre à se « dater » comme les gens normaux... on était habituer d’être 24/7 ensemble, vivre tout ensemble sans jamais avoir bâtis des fondations solides. . C’est pourquoi on en ai venu à la conclusion de terminé notre relation pour se permettre de peut-être un jour mieux se retrouver mais surtout se retrouver individuellement. La vie est un constant processus d’apprentissage, de leçons, d’expériences et je remercie la vie de t’avoir mit sur mon passage. Tu m’as prouvé que des relations saines et que le vrai amour c’est possible. J’ai tellement grandi dans cette relation, et c’est grâce à toi. Tellement de bons souvenirs et de beaux moments (off cam). Bref, guys pas besoin d’être dramatique, on est en très bon terme et pas plus tard que v’la 5 minutes on était en facetime comme de bons vieux amis qui s’retrouve. (Preuve à l’appuis, swipe à gauche). On tenait à vous l’annoncer nous-même et vous remercier de votre support tout au long de cette belle aventure. Une décision prise par amour xxx».





On est contents de savoir qu'ils demeurent en bons termes!