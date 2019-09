Shay Mitchell a célébré son shower de bébé de façon non conventionnelle

Shay Mitchell a décidé de célébrer l’arrivée de son bébé d’une façon bien spéciale : avec des danseurs nus!

C’est dans sa série «Almost Ready» que la future maman a dévoilé qu’elle avait décidé de ne pas faire un «baby shower» traditionnel : loin de là! En effet, l’ancienne star de Pretty Little Liars a choisi d’amener ses amies dans un show live de Magic Mike, danseurs nus inclus!

Shay Mitchell et ses amies se sont toutes vêtues de rose pour l’occasion et se sont dirigées vers le show coquin.

«Je sais, je sais, j'ai dit que je ne voulais pas de fête prénatale, mais j'ai changé d'avis, mes amis me remercieront plus tard. C'était formidable de se lâcher lousse et de voir ma famille avant de ne plus pouvoir voyager. Finalement tout s'arrange... mais bien sûr ma fille me maintient debout et modifie mes projets de naissance», peut-on lire sous la publication.

Shay Mitchell attend son premier enfant, une petite fille, avec Matte Babel. Elle devrait accoucher dans les prochains jours!