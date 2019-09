Billie Eilish et plein d’autres vedettes portent ces joggings très vulgaires

Billie Eilish vient de mettre sur la «map» une paire de joggings à la description pour le moins audacieuse!

En effet, la jeune femme a choisi un pantalon en coton avec une inscription qui ne passe pas inaperçue : sur le devant, la phrase «stop looking at my dick» est bien en évidence.

AFP

Il s’agit d’un vêtement élaboré par Pizza Slime, qui s’avère être un favori de plusieurs autres vedettes. En effet, Stassie Baby (la nouvelle BFF de Kylie Jenner) et Kelsey "Fatherkels" Calemine l’ont d’abord porté.

Puis, Claudia Tihan s'en est procuré une paire, tout comme la youtubeuse Emma Chamberlain.

Si jamais vous voulez «rocker» ce look pour le moins audacieux, vous devez vous rendre à la boutique en ligne Pizza Slime et déboursé 69$ US.

Bon magasinage!