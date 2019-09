Insatiable: La saison 2 arrive bientôt malgré toute la controverse

La série Insatiable a causé toute une controverse lors de sa sortie l’année dernière. Malgré cela, elle a été renouvelée pour une seconde saison.

L’émission racontait l’histoire de Patty, une jeune femme corpulente qui subit de l'intimidation à l’école à cause de son poids.

Jouée par Debby Ryan, Patty se chicane avec un itinérant qui tente de lui voler sa barre de chocolat... Celui-ci la frappe au visage, ce qui brise sa mâchoire et empêche Patty de manger à sa faim durant tout un été.

Patty se pointe donc à la rentrée maintenant mince et, comme par magie, populaire aussi! Elle «profite» de sa nouvelle apparence pour se venger de tous ceux qui l'intimidaient avant. Elle commence même à être impliquée dans le monde des concours de beauté et, éventuellement, tout dégénère et culmine vers un meurtre.

Bref, plusieurs personnes ont tout de suite partagé leur mécontentement envers l’émission qui laisse entendre qu’il faut absolument maigrir pour obtenir le respect des autres. Des centaines de milliers de personnes ont même signé une pétition, demandant à Netflix d’annuler la série qui, selon plusieurs, fait du «body shaming».

Malgré tout cela, Netflix avait annoncé en septembre 2018 qu'une seconde saison allait bel et bien être diffusée.

Les nouveaux épisodes seront disponibles le 11 octobre sur Netflix, et on espère qu'ils vont aborder le sujet du poids de façon plus délicate.

La première saison semblait vouloir passer le message que le bonheur ne dépendait pas de l'apparence, mais le côté exagéré et ridicule de la série ne traduisait pas vraiment cette idée.