Voici ce que sont devenus les candidats de XOXO 1 an plus tard

Ça fait maintenant 1 an depuis que l'émission XOXO a été diffusée sur les ondes de TVA et les candidats sont depuis retournés à leur vie normale.

Que sont-ils devenus? Les couples qui se sont formés tiennent-ils toujours la route? On a réponse à vos questions!

Voici ce que sont devenus ces 22 candidats de XOXO depuis leur passage à l'émission

Alizée Paradis

La première fille éliminée à XOXO s’en est très bien remise! Cette dernière cumule plus de 20 000 abonnés depuis sa sortie, voyage un peu partout dans le monde. Celle qui est aussi mannequin de bikini utilise sa plateforme pour partager ses photos au soleil et sa passion pour la musique EDM.





Jézabel Leclair

Reconnue pour avoir critiqué sa photo à un moment inopportun et s’être chicanée intensément avec Valérie, Jézabel habite à Contrecœur et travaillerait dans le commerce de détail. Elle partage des photos de sa vie sur Instagram, comme ses sorties dans les festivals l’été!





Anne-Sophie

Depuis la fin de XOXO, Anne-Sophie s’est parti une chaîne YouTube où elle présente des vlogs et des défis. Elle a également trouvé l’amour et n’hésite pas à partager des photos de celui qui fait battre son cœur sur les réseaux sociaux.

Jessica Lemieux

Elle avait quitté la vie XOXO pour un amour à l’extérieur, mais on ne sait pas si cette histoire a perduré. Sinon, Jessica nous partage sa passion pour la photographie et des quotes inspirantes sur Instagram.

Kassandra Bergeron

Elle est maquilleuse professionnelle à temps plein et fière maman d’un pug, nommé Mousse. On n’a pas pu voir Kassandra très longtemps dans l’émission, mais cette dernière semble filer le parfait bonheur avec un certain Francis.





Mike Chabot

Outre le nombre d’abonnés qu’il détient sur Instagram, peu de choses ont changées pour Mike depuis son passage à XOXO. Ce dernier continue de faire du contenu fitness, poser pour la caméra à titre de mannequin et de montrer ses trucs et astuces de mise en forme.

Selon son profil Facebook. Mike est toujours célibataire.

Mégane Bouchard

Ça n’a pas cliqué entre Mégane et les autres, mais cette dernière semble vivre sa best life sur les réseaux sociaux. Elle travaille à titre de «beach girl» du Beach club et documente ses sorties au Piknik Electronik sur Instagram.





Simon Beaulieu

Simon n’avait eu aucun atome crochu avec les filles des penthouses. Depuis sa sortie, Simon publie très peu sur ses réseaux sociaux, mais semble toujours fréquenter assidûment la salle de sports.





Valérie Fréchette-Coculuzzi

Valérie avait vécu une amourette avec Mathieu qui s’est malheureusement terminée au moment où Oli Primeau a fait une alliance avec Cary Tauben pour le faire éliminer, au grand désarroi d’Elisabetta Fantone. Depuis, les deux ne sont plus ensemble, mais cette dernière se concentre sur ses études et son passe-temps de cheerleader pour les Carabins.





Rébéka Brossard

Rébéka a un blogue culinaire, CravingReb, où elle y dévoile ses restaurants coup de cœur.

Elle se décrit elle-même comme une «food blogger» et partage des photos de ses plats préférés sur son Instagram. Selon ses réseaux sociaux, Rébéka serait toujours célibataire...





Molly Cardi

Bien qu’elle n’a pas trouvé l’amour auprès d’aucun gars dans les penthouses (même si elle a frenché Jake au Soubois, on se souvient) Molly a toute de même su tirer son épingle du jeu XOXO avec ses plus de 20 000 abonnés cumulés.

Elle travaille comme créatrice de contenu et blogueuse sur ChasingMollyCardi.com.





Cindy-Ann Bourdeau



Même si elle a terminé dans les couples finalistes avec Nathan, cette dernière semble désormais célibataire.

Elle est aussi maintenant brune et s’est faite très discrète cette année sur les réseaux. Elle recommence depuis peu à partager des clichés de sa vie sur Instagram.





Nathan Marks

De son côté, Nathan est toujours barman. Quand il ne sert pas de verres aux Bord’Elle, il publie des selfies de toilettes.







Amélie Comeau

Beaucoup de choses ont changé depuis le départ d’Amélie de XOXO. D’abord, elle est passée du blond platine au brun foncé.

Selon son profil Facebook, Amélie travaille dans un resto à déjeuner. Elle s’est aussi fait faire un immense tatouage de papillon sous la poitrine.









Les jumeaux Mathieu et Maxime



De leur côté également, beaucoup de choses se sont passées depuis XOXO pour les Nant Twins, surtout du point de vue capillaire.

Mathieu (qui sortait avec Valérie!) a arboré les cheveux rasés et la moustache quelque temps après l’aventure.

Et finalement, on le reconnaît grâce à sa crinière mi-longue.

Son frère, Maxime, qui a papillonné entre Rebeka et Amélie, arbore désormais une crinière décolorée qui le différencie de son frère.

Côté couple, les Nant Twins semblent toujours célibataires...





Manuela Bertolotto

Manuela a terminé dans les finalistes avec Justin Tremblay... une histoire qui ne s'est pas très bien passée! Leur couple n’a pas perduré, mais Manuela a depuis trouvé l’amour auprès d’un certain Fred.

Manuela prend la pose en vêtements de sport sur Instagram et offre souvent ses conseils fitness sur les réseaux.

Justin Tremblay

Le passage de Justin Tremblay n’a pas été facile, mais tout semble aller pour le mieux pour le jeune homme hors de la vie XOXO. Ce dernier est en couple avec Milaydie et les amoureux s'affichent sans retenue sur les réseaux sociaux.

Point de vue carrière, Justin travaille à son compte pour une compagnie de paysagement.



Jake Forino

Contre toute attente, le couple composé de Léanne et Jake a traversé l’épreuve du temps. On se souvient que Léanne avait quitté dramatiquement l’émission après l'élimination de Jake. Ce fut pour la bonne cause, puisque les deux semblent toujours filer le parfait bonheur.

Jake a choisi d’utiliser son nouveau statut public pour lancer sa propre collection de bijoux, Forinoj.

Léanne

De son côté, Léanne a été vue à titre de chroniqueuse pour Montréal.tv. Elle partage également des photos de voyages et de couple sur Instagram.





Selma-Rose

Grande gagnante de la vie XOXO avec Manu, Selma-Rose n’a jamais aimé s’afficher sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé toute trace du compte Instagram qu’elle avait créé pour l’émission. Elle a été vue pour la dernière fois avec Manu lors d’un voyage en Asie où la paire a pris la pause à titre de couple.

Depuis le 31 janvier 2019, toutefois, le couple est complètement absent des réseaux.





Manuel Vallières

Manu travaille à titre de conseiller financier pour Industriel Alliance. Après avoir été inactif pendant plusieurs mois sur ses réseaux, Manu a partagé une photo prise à Île Soniq. Est-il toujours encore en couple avec Selma-Rose? Aucun indice ne laisse croire que oui...