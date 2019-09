Urban Planet a sorti une collection de t-shirts sur vos séries et films préférés

La marque de vêtements vraiment pas chers Urban Planet s’est lancée dans la marchandise dérivée de nos séries et films préférés et on adore!

En effet, on retrouve en boutique plusieurs modèles inspirés de nos séries préférées, comme Stranger Things et Riverdale.

La collection comprend un modèle à manche longue à l’effigie des Serpents et d’autres aux couleurs de l’école fameuse de Riverdale.

17,99$, en ligne

Les nostalgiques vont capoter sur ce chandail de Friends.

17,99$, en ligne

Et ceux qui ont tripé sur Stranger Things vont pouvoir arborer la couleur rouge et le logo signature de l'émission.

17,99$, en ligne

En plus, on retrouve des t-shirts à l’image de plein de films d’horreur comme Halloween et The Conjuring... En plein dans les temps pour la fête de l'Halloween!

11,99$, en ligne

On adore!