Netflix annonce une programmation spéciale pour l'Halloween et tu veux voir ça

La plateforme de diffusion Netflix a annoncé récemment une programmation toute spéciale pour célébrer l’automne et l’Halloween.

Surnommée «Netflix and Chills», ce qu’on pourra it traduire à «Netflix et frissons», cette catégorie déjà remplie de contenu promet des nouveautés épeurantes dans les prochaines semaines.

Toutes des productions originales, ces films et séries d’horreur mettent en vedette plusieurs acteurs qu’on adore déjà, dont les stars de Stranger Things Gatten Matarazzo et Sadie Sink.

Voici les nouveautés de Netflix pour l’Halloween:

1. Marianne (13 septembre)

Cette série française suit une auteure hantée par un esprit diabolique du nom de Marianne depuis son enfance. On ne peut s’empêcher de penser à The Haunting of Hill House en voyant la bande annonce!

2. In the Shadow of the Moon (27 septembre)

Se déroulant dans les années 80, ce film est plutôt un thriller psychologique dans lequel un policier traumatisé par un cas qui a eu lieu il y a 9 ans voit son cauchemar se répéter alors que le tueur frappe à nouveau.

3. In the Tall Grass (4 octobre)

Basé sur une histoire de Stephen King, ce film raconte l’histoire de deux enfants, un frère et une soeur, qui, après avoir sauvé un garçon d’un champ de hautes herbes, deviennent possédés.

4. Fractured (11 octobre)

Joué par Sam Worthington (Avatar), un homme accompagne sa femme et sa fille à l'hôpital après un accident, mais celles-ci disparaissent. Il va ensuite tout faire pour les retrouver, mais aussi pour prouver qu’elles existent.

5. Eli (18 octobre)

Un jeune garçon souffrant d’une maladie étrange déménage dans une clinique pour subir un traitement expérimental. Sadie Sink, Max dans Stranger Things, joue aussi dans ce film d’horreur destiné aux ados.

6. Daybreak (24 octobre)

Cette série suit différentes cliques d’une école secondaire alors qu’elles combattent toutes pour leur survie dans un monde post-apocalyptique. On dirait Mean Girls, mais version zombie, et on adore.

7. Rattlesnake (25 octobre)

Un peu comme Birdbox, ce film suit une mère prête à tout pour sauver sa fille, mordue par un serpent. En échange du remède, la mère devra tuer un inconnu avant la fin de la journée... Ça s’annonce intense!

8. Prank Encounters (25 octobre)

Si, comme nous, vous aimez Dustin de Stranger Things, vous allez adorer cette série que l’acteur, Gaten Matarazzo, anime. Le concept est simple, deux étrangers qui croient débuter un nouvel emploi se retrouvent dans des situations impossibles qui semblent sortir tout droit d’une histoire de fantômes. On espère tout de même qu’ils auront une vraie job après...

L’automne s’annonce épeurant sur Netflix!