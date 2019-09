Laura-Gabriel dévoile les morceaux qu'elle a volés à son ancienne coloc Cindy Cournoyer

La Youtubeuse et ancienne candidate d'OD Bali Laura-Gabriel Peyramaure nous a accueillis chez elle pour qu'on puisse fouiller dans sa (grande) garde-robe colorée.

Des morceaux qu'elle a empruntés à long terme à son ancienne coloc Cindy Cournoyer, jusqu'au vêtement qu'elle adore malgré le fait qu'il soit troué, Laura-Gabriel nous a tout révélé.

Voyez cela, et beaucoup plus, dans notre capsule Dans la garde-robe de... Laura-Gabriel.

