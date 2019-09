Netflix vient de sortir un documentaire sur les chiens-guides et c’est trop cute!

Si vous cherchez quelque chose de léger et inspirant à regarder, ce documentaire sur les chiens-guides diffusé sur Netflix tombe parfaitement à point!

Encensé par la critique, le docu The Pick Of The Litter suit les traces de cinq bébés Labrador en voie de devenir des chiens-guides pour des personnes qui ont des problèmes de vision.

Patriot, Potomac, Primrose, Poppet, et Phil devront donc passer à travers de nombreux défis et étapes pour obtenir cet emploi canin rêvé. Les caméras suivent le parcours de ces chiens bien spéciaux qui auront la tâche difficile de protéger leur humain. Ce documentaire nous permet d’avoir accès aux coulisses du métier d’éleveurs de chiens-guides et tout le processus entourant leur éducation.

Courtoisie

Sans contredit le documentaire «feel good» parfait après une longue journée à l’école ou au travail!