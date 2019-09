Liam Hemsworth aurait appris que Miley Cyrus et lui se séparaient sur les réseaux sociaux

Alors que l’on croyait que les choses se calmaient dans toute l’affaire entourant la rupture de Liam Hemsworth et Miley Cyrus, des sources ne cessent d’ajouter de l'huile sur le feu.

La dernière s’est confiée au magazine PageSix à propos de l’annonce de la séparation des deux vedettes qui ne se seraient pas déroulée comme plusieurs le croient.

En effet, selon la source, Liam Hemsworth aurait appris qu’il se séparait de Miley Cyrus sur Instagram, lorsque les agents de cette dernière ont décidé de partager l’annonce de leur rupture aux divers médias.

Selon cette même personne, Liam Hemsworth avait toujours espoir de recoller les pots cassés avant cette annonce. On se souvient que quelques jours après l’officialisation de la séparation, Miley a partagé des images olé olé de Kaitlynn Carter et elle en voyage en Italie.

Une autre source confie que si l’annonce de la rupture ne l’a pas surpris, il l’a tout de même appris en premier sur les réseaux sociaux et non de la bouche de son ex. Une chose est certaine, cette histoire de séparation est loin d’être simple!

Depuis la rupture, Liam Hemsworth demeure en Australie et passe du temps auprès de son frère, Chris Hemsworth.

De son côté, Miley ne cache plus son amour pour Kaitlynn et ces dernières seraient même passées à l’étape suivante et vivraient désormais ensemble.