Demi Lovato partage une photo d’elle en bikini coordonné avec ses cheveux

La chanteuse Demi Lovato est de plus en plus active sur les réseaux sociaux. Cette dernière s’est ouverte sur l'utilisation de Photoshop sur ses photos en bikini par le passé et a décidé de cesser d’utiliser le logiciel de retouche photo pour modifier son corps.

Depuis, Demi est plus confiante que jamais et n’hésite pas à partager des photos d’elle 100% au naturel. La dernière qu’elle a prise la montre dans un bikini à motif de léopard avec des accents de vert néon, des couleurs qui rappellent sa nouvelle tête audacieuse !

La chanteuse de «Sorry Not Sorry» précise qu’elle n’a pas fait l’usage de Photoshop avant d’utiliser ce cliché et vante les mérites de la marque de maillot qu’elle porte, Maré Maré.

On adore l’authenticité de la jeune femme qui a avoué parfois ne pas être toujours 100% bien dans son corps, mais qu’elle souhaite le montrer dans toute sa splendeur et ses imperfections. On l’admire!